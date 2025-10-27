گسترش همکاریهای ایران و عراق در مدیریت خشکسالی و سیلاب
مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران در دیدار با وزیر منابع آب عراق بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه در زمینه مدیریت جامع سیلاب و خشکسالی و مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، محمد حاجرسولیها، مدیر مرکز منطقهای مدیریت آب شهری تهران (تحت پوشش یونسکو)، در آستانه برگزاری کارگاههای بینالمللی «مدیریت جامع سیلاب» که از ششم تا هشتم آبانماه در شهر بغداد برگزار میشود، با عون دیاب عبدالله، وزیر منابع آب جمهوری عراق، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره تقویت همکاریهای مشترک در زمینه مدیریت جامع سیل و خشکسالی بهعنوان پیامد مستقیم پدیده تغییر اقلیم در منطقه به تبادل نظر پرداختند و بر توسعه پروژههای علمی و اجرایی مشترک در این حوزه تأکید کردند.
حاجرسولیها ضمن اشاره به اهمیت مدیریت یکپارچه منابع آب در منطقه خاورمیانه، اظهار کرد: ایران و عراق بهعنوان دو کشور همجوار با چالشهای مشابه اقلیمی، میتوانند با تبادل تجربه و اجرای طرحهای مشترک در زمینه پایش و پیشبینی خشکسالی، ظرفیتهای فنی و مدیریتی خود را تقویت کنند.»
در این نشست، مقرر شد گفتوگوهای تکمیلی درباره چارچوب همکاریهای آینده در حاشیه چهاردهمین اجلاس شورای حکام مرکز منطقهای مدیریت آب شهری پیگیری شود. این اجلاس قرار است در ۱۳ آذرماه امسال با حضور وزیر منابع آب عراق و نمایندگان کشورهای عضو در تهران برگزار شود.