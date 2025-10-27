به مناسبت میلاد حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز پرستار، همایش تجلیل از پرستاران استان ایلام به همت سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان برگزار شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در این همایش ضمن تبریک این روز خجسته، از مقام والای پرستاران تجلیل کرد و گفت: کار پرستاری از دشوارترین مشاغل است و آنچه مسئولیت این قشر را سنگین‌تر می‌کند، انتظارات بالای جامعه از آنان است.

وی افزود: مسئولیت شرعی، دینی و سازمانی پرستاران و ارائه خدمات درمانی به بیماران، همه برای آن است که بیمار تنها دغدغه سلامتی خود را داشته باشد و این مهم به همت و تعهد پرستاران محقق می‌شود.

سردار حسینی در ادامه با اشاره به نقش مهم کادر درمان در نظام سلامت، بیان کرد: پرستاران و کادر درمان همانند رزمندگانی در خط مقدم خدمت هستند که باید همواره در نهایت آمادگی باشند.