پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شادگان از اجرای عملیات گسترده نگهداری و بهسازی محورهای اصلی شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، توفیق امیری پور گفت: در این راستا بیش از یک هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی و هشداردهنده جدید در مسیرهای اصلی این شهرستان نصب شده است.
وی ادامه داد: عملیات لکهگیری و چالهپرکنی به مساحت ۱،۰۰۰ مترمربع، شانهسازی به طول ۵ کیلومتر، و پاکسازی بیش از ۱۰۰ دستگاه پل و آبرو از دیگر اقدامات انجامشده در ماههای اخیر بوده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای شادگان همچنین از خطکشی ۴۰ کیلومتر راه اصلی ۷ کیلومتر محور روستایی و اجرای روشنایی به طول ۳ هزار و ۵۰۰ متر در محور بدارنی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی کاربران جادهای، کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی مردم منطقه انجام شده است.