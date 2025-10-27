رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شادگان از اجرای عملیات گسترده نگهداری و بهسازی محور‌های اصلی شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، توفیق امیری پور گفت: در این راستا بیش از یک هزار و ۵۰۰ عدد علائم ایمنی و هشداردهنده جدید در مسیر‌های اصلی این شهرستان نصب شده است.

وی ادامه داد: عملیات لکه‌گیری و چاله‌پرکنی به مساحت ۱،۰۰۰ مترمربع، شانه‌سازی به طول ۵ کیلومتر، و پاک‌سازی بیش از ۱۰۰ دستگاه پل و آبرو از دیگر اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شادگان همچنین از خط‌کشی ۴۰ کیلومتر راه اصلی ۷ کیلومتر محور روستایی و اجرای روشنایی به طول ۳ هزار و ۵۰۰ متر در محور بدارنی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای، کاهش تصادفات و افزایش رضایتمندی مردم منطقه انجام شده است.