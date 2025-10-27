به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شورای سیاست گذاری دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) برای بررسی میزان آمادگی دستگاه‌های متولی و اجرای برنامه‌های پیش بینی شده از سوی کمیته‌های این کنگره، در دفتر ریاست دانشگاه یاسوج تشکیل جلسه داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در این جلسه از آمادگی کامل متولیان برای برگزاری کنگره آیت الله ملک حسینی (ره) خبر داد و گفت: طی این مدت با تشکیل جلسات متعدد شورای سیاست گذاری دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) کمیته‌های این کنگره تشکیل و وظایف کمیته‌ها تشریح و مشخص شد.

فتاح محمدی با بیان اینکه هماهنگی‌ها و برنامه ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه بهتر این کنگره ملی اندیشیده شده است افزود: با ارسال دعوت نامه چهر‌ه های شاخص علمی و شخصیتی درسطح ملی در این کنگره شرکت می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه دانشگاه یاسوج بعنوان میزبان و مجری این کنگره آماده برگزاری این کنگره ملی است، اضافه کرد: دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۷ آبان در دو نوبت صبح و عصر در سالن دکتر عسکری دانشگاه یاسوج با حضور چهر‌های ملی، منطقه ایی و استانی برگزار می‌شود.

مدیرکل صدا و سیمای استان و دبیر کمیته اطلاع رسانی دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) هم در این جلسه از آمادگی صدا و سیمای استان برای پوشش این کنگره ملی خبر داد و گفت: براساس برنامه ریز‌های انجام شده این رویداد ملی علاوه بر پخش زنده از شبکه استانی بخش‌های مهم آن از شبکه‌های ملی نیز پخش می‌شود.

سید شهریار گنجی افزود: با هماهنگی مدیران کل صدا و سیمای استان‌های همجوار نیز بخش‌های مهم دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) بصورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای این استان‌ها نیز پخش می‌شود.

گنجی با اشاره به برنامه‌های صدا و سیمای استان در خصوص دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی از برگزاری ۵ برنامه گفت‌ و‌گو امروز و فردا از شبکه استانی خبر داد و اضافه کرد: این تعداد برنامه در قالب گفت‌و‌گو با عوامل و دست اندرکاران کنگره تحت عنوان عالم دین هم از تلویزیون و هم از رادیو پخش می‌شود.

وی از پخش برنامه دیگری تحت عنوان چراغ اندیشه در قالب گفت‌و‌گو با دست اندرکاران کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) از رادیو خبر داد و گفت: ۱۰ برنامه کوتاه ۵ دقیقه ایی با موضوع کنگره تولید شده که تاکنون سه برنامه پخش شده و ۷ برنامه دیگر نیز در نوبت پخش قرار دارد.

مدیرکل صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد از تهیه ویژه برنامه‌هایی برای پخش در دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) خبر داد و افزود: در این رابطه نیز ۷ برنامه تهیه شده که با صلاح دید دست اندرکاران در آئین کنگره ملی پخش می‌شود.

گنجی با بیان اینکه روزانه ۵۰ مورد تیزر و زیر نویس با موضوع کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) تهیه و از تلویزیون پخش می‌شود، اضافه کرد: تولید و پخش تیزر و زیرنویس فراخوان آثار علمی کنگره یکی دیگر از برنامه‌های صدا و سیمای استان در روز‌های منتهی به برگزاری دومین کنگره علمی آیت الله ملک حسینی (ره) است.

وی پخش زنده مراسم گرامیداشت علمای فقید شهرستان کهگیلویه را تحت عنوان پیش کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) از دیگر برنامه‌های صدا و سیمای استان عنوان کرد و ادامه داد: به همین منظور آئین گرامیداشت ائمه جمعه فقید شهرستان گچساران نیز بصورت زنده از شبکه استانی پخش شد.

دبیر کمیته اطلاع رسانی دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) تولید و پخش تیزر و زیرنویس اعلام زمان و مکان برگزاری دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره)، تولید و پخش زیرنویس فراخوان ارسال عکس و فیلم دست نوشته‌های آیت الله ملک حسینی (ره) از دیگر برنامه‌های صدا و سیما در دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) عنوان کرد و گفت: باز پخش کلام آیات عظام مکارم شیرازی، حسینی بوشهری، علوی گرگانی، بهشتی و سبحانی در مورد آیت الله ملک حسینی (ره) از جمله برنامه‌های تولیدی صدا و سیما در خصوص تولید پیش برنامه های دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) بوده است.

سید شهریار گنجی باز اصلاح و بروز رسانی مستند‌های تولید شده در خصوص شخصیت آیت الله ملک حسینی (ره)، تدوین و پخش دیدار آیت الله ملک حسینی (ره) با عوامل سریال امام علی (ع)، پخش روزانه کلام آیت الله ملک حسینی (ره) از تلویزیون و رادیو، نشست جهان فکری آیت الله ملک حسینی (ره) در کتابخانه عمومی یاسوج را از جمله برنامه‌های صدا و سیما استان در خصوص دومین کنگره ملی آیت الله ملک حسینی (ره) عنوان کرد و افزود: در این مدت ۱۷۷ گزارش خبری و خبر مکتوب از باکس‌های خبری شبکه دنا پخش و در سایت صدا و سیمای استان بارگذاری شد.

گنجی با بیان اینکه به همین منظور چهار مورد موشن گرافی و پنج مورد پوستر‌های گرافیکی در بستر فضای مجازی صدا و سیمای استان منتشر شد، اضافه کرد: در این مدت دو مورد خبر مکتوب از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شخصیت آیت الله ملک حسینی (ره) و همچنین ۵ مورد کلیپ و گزارش خبری تولید و پخش شد.