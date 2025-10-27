پخش زنده
در طول بیش از چهار دهه گذشته، ملت ایران با تکیه بر روحیه استکبارستیزی و استقلالطلبی، در برابر تحریمها و توطئه دشمنان ایستاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ امروز این روحیه به یکی از شاخصهای هویت ملی و انقلابی ایرانیان تبدیل شده است.
ملت ایران از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون همواره در برابر نظام سلطه و قدرتهای استکباری ایستادگی کرده و هزینههای بسیاری را برای حفظ استقلال و عزت خود پرداخت کرده است.
تحریمهای اقتصادی، جنگ تحمیلی، ترور دانشمندان، جنگ رسانهای و عملیات روانی گسترده، تنها بخشی از توطئههایی است که دشمنان ملت ایران در مسیر پیشرفت این سرزمین طراحی کردهاند.
با وجود این فشارها، ایستادگی مردم، هدایت رهبران انقلاب و پیشرفتهای علمی و فناورانه کشور، نشان داده است که روحیه استکبارستیزی نه تنها تضعیف نشده، بلکه امروز به الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده جهان تبدیل شده است.
کارشناسان سیاسی معتقدند تداوم این روحیه، ضامن عزت، امنیت و پیشرفت کشور است و هر جا ملت ایران در برابر زیادهخواهی قدرتهای جهانی ایستاده، دستاوردهای بزرگتری به دست آورده است.