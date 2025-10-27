معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو گفت: تنها نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با ظرفیت هزار مگاوات در مدار بهره‌برداری قرار گرفته است.

خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سعیدی معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو در گفتگو با خبرنگارگفت: در حال حاضر تنها نیروگاه تلمبه‌ذخیره‌ای سیاه‌بیشه با ظرفیت هزار مگاوات فعال است. واقعیت این است که در مقاطع مختلف، به‌دلیل سیاست‌های کلان یا هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه، توسعه این نیروگاه‌ها متوقف شد.

وی افزود: پروژه‌هایی داریم که در زمان ساخت سد‌های اصلی، در کنار آنها با پیشرفت ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیش رفته‌اند، اما در بازه‌ای از زمان، تصمیم سیاست‌گذاران این بود که کشور نیازی به این نوع نیروگاه‌ها ندارد؛ به همین دلیل، بسیاری از طرح‌ها متوقف شد.

معاون فنی و پژوهشی شرکت آب و نیرو گفت: اکنون با توجه به تغییر در سبد انرژی کشور و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، لازم است این مطالعات به‌روزرسانی شوند تا بتوان مکان‌های جدیدی برای احداث نیروگاه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای شناسایی کرد.

وی افزود: یکی از ایده‌های مطرح، استفاده از مخازن سد‌های زنجیره‌ای به‌ویژه در جنوب کشور است که می‌تواند برای اجرای پروژه‌های تلمبه‌ذخیره‌ای بررسی شود. همچنین در برخی کشور‌ها از آب دریا برای این نوع نیروگاه‌ها استفاده می‌شود که این گزینه نیز در ایران قابل مطالعه است.

وی درباره وضعیت سد گتوند نیز گفت: به دلیل تقاضای بالای پایین‌دست برای مصارف کشاورزی، امکان تمرکز بر تولید برق در این سد محدود است و اولویت تأمین آب در آن منطقه در نظر گرفته می‌شود.