به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران در جمع خانواده شهدای اقتدار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در سالروز ولادت حضرت زینب اسوه استقامت و اقتدار که سبب شد عاشورا در کربلا دفن نشود از خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استان همدان تجلیل می‌کنیم .

وی افزود: برای خانواده شهید صبر و مقاومت سخت است ولی برای شهید شهادت مبارک و سعادت است.

حجت الاسلام حاجی صادقی گفت: وظیفه‌ی ما این است‌ که ایثارگری و خون شهدا را حفظ کنیم و با دلاوری فرزندان و همسران شما پیروزی نصیب جبهه انقلاب شد که از همه پیروزی‌ها بالاتر است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: آنها می‌خواستند با این جنگ نتیجه بیش از ۳۰ سال تحریم و تهاجم فرهنگی را بگیرند و می‌خواستند تیر خلاص نظام باشد و امید به خیابان کشیدن مردم و مقابله داشتند که نتیجه معکوس داد.

آیت الله شعبانی موثقی با اشاره به عظمت خانواده شهدا گفت: با دیدن صبر شاهد اخلاص شان بودیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین همدان هم گفت: نشانه پر ثمر بودن خون شهدا نداشتن جرات دشمن برای تجدید جنگ است.

سرتیپ‌دوم پاسدار حسین زارع کمالی گفت:نیرو‌های مسلح در کنار هم و با همراهی مردم در مقابل دشمنان ایستادند و مردم استان همدان ۵۹ شهید را در این جنگ تقدیم کردند که ۳۶ شهید در استان به خاک سپرده شدند.