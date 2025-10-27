پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوه سردشت با نمایش بخشی از اقدامات و دستاوردهای پایگاههای مقاومت بسیجیان در قالب ۱۱ غرفه با حضور معاون فرمانداری سردشت و جانشین هماهنگ کننده سپاه شهرستان و جمعی از مسئولان اجرایی گشایش یافت.
جانشین فرمانده سپاه سردشت گفت:در این نمایشگاه دستاوردهای برتر حوزهها و پایگاههای نمونه و شاخص پایگاههای بسیج سطح شهرستان، طرحهای برتر کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه اقتصاد مقاومتی و فرهنگی و اجتماعی به روز بسیجیان نخبه به نمایش گذاشته شده است.
سرهنگ کاظم شریفی افزود: این نمایشگاه با هدف انتقال تجربه بین ردههای بسیج در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، تعلیم و تربیت، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی، خدمات رسانی در طی یک سال گذشته به مدت ۳ روز در مسجد جامع برپا شده است.