به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به‌مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، در این نشست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در افزایش تاب‌آوری و ارتقای امنیت ملی اظهار داشت: با توجه به تدبیر مقام معظم رهبری و تشکیل سازمان پدافند غیرعامل از هشتم آبان‌ماه سال ۱۳۸۲، این روز به‌عنوان روز ملی پدافند غیرعامل نام‌گذاری شده و همه ساله برنامه‌ها و همایش‌های مختلفی در سطح کشور و استان‌ها برگزار می‌شود.

یوان ویسی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، نهادینه‌سازی فرهنگ پدافند غیرعامل در بین اقشار مختلف مردم و کارکنان دولت است تا این مفهوم از یک موضوع صرفاً اداری و بخشنامه‌ای خارج شده و به یک گفتمان ملی و فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.

وی اضافه کرد: پدافند غیرعامل در واقع به معنای کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و حفظ تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران است و نقش دستگاه‌های اجرایی، به‌ویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار است.