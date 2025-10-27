پخش زنده
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان در نشست با کارکنان ادارهکل صمت استان ارتقای امنیت و افزایش تاب آوری را مهمترین رویکرد پدافند غیر عامل دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بهمناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، در این نشست مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل در افزایش تابآوری و ارتقای امنیت ملی اظهار داشت: با توجه به تدبیر مقام معظم رهبری و تشکیل سازمان پدافند غیرعامل از هشتم آبانماه سال ۱۳۸۲، این روز بهعنوان روز ملی پدافند غیرعامل نامگذاری شده و همه ساله برنامهها و همایشهای مختلفی در سطح کشور و استانها برگزار میشود.
یوان ویسی افزود: هدف از برگزاری این جلسات، نهادینهسازی فرهنگ پدافند غیرعامل در بین اقشار مختلف مردم و کارکنان دولت است تا این مفهوم از یک موضوع صرفاً اداری و بخشنامهای خارج شده و به یک گفتمان ملی و فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود.
وی اضافه کرد: پدافند غیرعامل در واقع به معنای کاهش آسیبپذیری زیرساختها و حفظ تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران است و نقش دستگاههای اجرایی، بهویژه حوزه صنعت، معدن و تجارت در این زمینه بسیار مهم و تأثیرگذار است.