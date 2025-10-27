\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0648\u0644\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u06cc\u0646\u0628 (\u0633) \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0637\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0641\u0627\u0642\u0627\u062a \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc\u060c \u0645\u0642\u062f\u0645\u0627\u062a \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u06f3 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0646 \u0627\u0632 \u0646\u062f\u0627\u0645\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u0634\u062f.\n\u00a0\u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0646\u062f\u0627\u0645\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0641\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u06af\u0641\u062a: \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0631\u0633\u06cc\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647\u200c\u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0641\u0631\u062e\u0646\u062f\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0648\u0627\u0641\u0642\u062a \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u06f3 \u0632\u0646\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0632\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0639\u0637\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062e\u0635\u06cc \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062d\u0628\u0633\u060c \u0622\u0632\u0627\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u0648\u0627\u062c\u062f \u0627\u0644\u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u06f5 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0631\u062e\u0635\u06cc \u062a\u0634\u0648\u06cc\u0642\u06cc \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0