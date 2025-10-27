پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد: طرحهای عمرانی با تمرکز بر مصالح بومی و تسریع در اجرا به بهرهبرداری میرسند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هفتمین نشست شورای فنی استان به ریاست سید مهدی طلائیمقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در سالن اندیشه سازمان مدیریت و برنامهریزی برگزار شد.
در این نشست، اعضا بر لزوم اعمال نظارت دقیق بر عملکرد مشاورین و پیمانکاران استان تأکید کردند. همچنین، یکی از محورهای مهم جلسه، بررسی چالشهای مربوط به تأمین آجر و مصالح جایگزین برای پروژههای عمرانی استان در ششماهه دوم سال ۱۴۰۴ بود و راهکارهای متعددی برای تسریع در روند اجرای این طرحها مطرح شد.
علاوه بر موارد عمرانی، گزارش کارگروه نظارت در خصوص طرح تکمیل مصلی میبد ارائه شد و اقدامات صورتگرفته در زمینه تأمین، حفاظت، مرمت و معرفی میراث فرهنگی در سطح استان نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون استاندار بر اهمیت استفاده از مصالح استاندارد و بومی در اجرای طرحها تأکید کرد و تکمیل هرچه سریعتر طرحهای نیمهتمام و حفاظت از میراث فرهنگی استان را از اولویتهای مدیریت عمرانی دانست.
طلائیمقدم همچنین تصریح کرد که با استفاده از ظرفیت مشاورین و پیمانکاران استانی و همکاری کامل دستگاههای اجرایی و نظارتی، برنامهریزی برای بهرهبرداری از پروژههای عمرانی با کیفیت بالا و در زمان مقرر انجام خواهد شد.