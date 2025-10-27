به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، وهب رامزی در کارگاه یک روزه عکس، روایت، مطالعه و بررسی موردی کتاب «فرزندان روح‌الله» در اهواز افزود: موضوعات اصلی این رویداد شامل زندگی روزمره مردم در خانه و محله در دوران جنگ، مشارکت نیرو‌های مردمی در کنار نظامیان، امداد و کمک‌های پزشکی، وضعیت مجروحان، تخریب خانه‌ها و مراکز عمومی، نقش زنان و کودکان در جنگ، آیین‌های تشییع و تدفین شهدا، تبلیغات مردمی و تغییر سبک زندگی در شرایط جنگ است.

وی با اشاره به نقش ویژه خوزستان ادامه داد: خوزستان به‌دلیل تجربه تاریخی مردم این استان در دوران دفاع مقدس و حافظه زنده از مقاومت، از نخستین مناطق هدف در اجرای طرح محسوب می‌شود. همچنین استان‌های کرمانشاه، اصفهان، تبریز و تهران نیز به‌عنوان استان‌های دارای سابقه و ظرفیت در مستندسازی بحران در این طرح حضور فعال دارند.

مدیر خانه عکاسان حوزه هنری انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: استمرار طرح «زندگی در جنگ» در استان‌های مختلف، فرصتی برای بازخوانی نقش هنرمندان در روایت مقاومت و بازنمایی واقعیت‌های اجتماعی جنگ از زاویه نگاه مردم و عکاسان خواهد بود.