رئیس کل گمرک گفت: مجوز ورود حدود ۶۰۰ دستگاه از کشندهها و کامیونهای بلاتکلیف به کشور که سال ۱۴۰۳ وارد ترکیه شده بود، صادر شده است.
فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، درباره وضعیت کامیونهای ایرانی موجود در ترکیه و روند تعیین تکلیف آنها گفت: پس از ابلاغ دولت در شهریورماه، وزارت صمت و گمرک مسئول شناسایی کامیونهای ایرانی در خاک ترکیه شدند؛ ما با رئیس کل گمرک ترکیه جلسه وبیناری داشتیم و خواستیم لیست شاسیهای وارد شده از اروپا به خاک ترکیه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کنند.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۴۷۲ دستگاه شاسی اعلام شده که پس از بررسیهای کارشناسی در سازمان توسعه تجارت، حدود ۶۰۰ دستگاه تایید و به دولت ارسال شد. دولت نیز بلافاصله تأیید کرد و عملیات ورود آنها به کشور آغاز شده است.
عسگری ادامه داد: برای کامیونهای باقیمانده نیز اسناد مربوطه جمعآوری و مقرر شد مدیر گمرک بازرگان با طرف مقابل نشست مرزی داشته باشد.
وی افزود: من نیز نشستی وبیناری با رئیس کل گمرک ترکیه خواهم داشت تا همکاری لازم برای تسریع فرآیند انجام شود و همه کشندههای هموطنان ایرانی که در سال ۱۴۰۳ وارد خاک ترکیه شدند، تایید و تحویل مراجع شوند.