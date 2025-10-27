طرح ماموگرافی رایگان برای زنان بالای ۴۰ سال در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، ۹ مهر تا ۹ آبان ماه، به عنوان ماه آگاهیبخشی سرطان پستان نامگذاری شده است.
سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در زنان است و به ازای هر ۸ تا ۱۰ زن، یک نفر در طول عمر خود ممکن است به این بیماری مبتلا شود. تشخیص به موقع میتواند جان بسیاری از زنان را نجات دهد، از این رو انجام ماموگرافی منظم اهمیت ویژهای دارد.
در همین راستا، وزارت بهداشت طرح ماموگرافی رایگان برای زنان بالای ۴۰ سال را اجرا کرده است تا امکان غربالگری و تشخیص زودهنگام برای همه فراهم شود.
زنان میتوانند با مراجعه به مراکز بهداشتی و معاینه توسط پزشک مرکز در صورت نیاز با دریافت گواهی به بیمارستان آیتالله خوانساری اراک و بیمارستانهای دلیجان، محلات و آشتیان از این خدمات بهرهمند شوند.
اجرای این طرح تا ۱۰ آبان ماه ادامه دارد.