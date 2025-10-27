تیم والیبال نوجوانان کشورمان در مرحله نیمه نهایی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان مقابل تایلند پیروز میدان شد و به مرحله فینال راه پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم والیبال نوجوان پسر ایران در مرحله نیمه نهایی سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین امروز (دوشنبه) در سالن الرفاع شهر ورزشی عیسی به مصاف تایلند رفت.

پسران والیبال ایران پیش از این در مرحله یک چهارم نهایی تیم تایلند را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده بودند.

در مرحله نیمه‌نهایی ملی‌پوشان نوجوان والیبال ایران شروع طوفانی داشتند و در همان ست نخست با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۰ حریف خود را از پیش رو برداشتند.

در ست دوم هم شاگردان غلامی تیم برتر میدان بودند و توانستند با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ تیم تایلند را در هم بکوبند. در ست سوم روند امتیازگیری شاگردان غلامی ادامه داشت و آنها توانستند این ست را هم با نتیجه ۲۵ بر ۱۴ مقتدرانه پیروز میدان شوند.

به این ترتیب شاگردان غلامی در سه ست متوالی با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیاز‌های (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۴) موفق به شکست تایلند شدند و به مرحله فینال راه پیدا کردند.

پیش از این تیم والیبال نوجوانان پسر ایران در گروه مقدماتی موفق به شکست تیم‌های قطر، بحرین، تایلند، اندونزی و مغولستان شده بود.

شاگردان غلامی در مرحله فینال باید به مصاف برنده دیدار اندونزی و پاکستان بروند.

شنتیا به‌نژاد، امیرمحمد رمضانی، امیر نادری، پارسا گله‌دار، محمدامین رحیمی، امیرمحمد رفیعی‌راد، مبین کلاسنگیانی، سید حسین زمانی، نیما باطنی، آرمین آسیایی، میرمحمد موسوی و مهدی سخاوی بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در این رقابت‌ها هستند.

مهدی اسلامی به عنوان سرپرست، عادل غلامی (سرمربی) فرهاد قائمی و فاضل شیرکوند به عنوان مربیان این تیم را همراهی می‌کنند.