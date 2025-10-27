مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، از راه‌اندازی سامانه تلفنی دریافت گزارش‌های مردمی درباره به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در واحد‌های مختلف اقتصادی استان خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه نیکجو گفت: به منظور تسهیل در اطلاع‌رسانی و دریافت گزارش‌های مردمی، سامانه تلفنی ویژه‌ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد راه‌اندازی شده است تا شهروندان بتوانند مشاهدات خود از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز را مستقیماً به این اداره کل اعلام کنند.

وی افزود: شهروندان گرامی می‌توانند با شماره ۳۶۱۳۶۷۰۰ داخلی ۷ تماس گرفته و موارد مشاهده شده را اطلاع دهند تا موضوع از طریق بازرسان کار و مراجع ذی‌ربط پیگیری شود.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همچنین با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای قانون کار و ساماندهی بازار اشتغال تصریح کرد: همکاری مردم در گزارش تخلفات، نقش مؤثری در صیانت از حقوق نیروی کار داخلی و برقراری نظم در بازار کار استان دارد.