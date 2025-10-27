به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سرهنگ کاظم شریفی، جانشین فرمانده سپاه سردشت گفت: آشنایی دانش آموزان با رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف برگزاری این یادواره بود.

احمد بیورانی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سردشت هم گفت: دانش‌آموزان امروز، ادامه‌دهندگان راه شهیدان دیروزاند؛ نسلی که با تأسی از رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا، در مسیر علم، ایمان و خدمت به میهن گام برمی‌دارند.

قدردانی از خانواده‌های شهدای دانش‌آموز و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از دیگر بخش‌های این یادواره بود.