فدراسیون والیبال ایران اعلام کرد: تمامی مقدمات لازم برای انتقال صابر کاظمی به داخل کشور انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فدراسیون والیبال ایران از چند روز پیش روند انتقال صابر کاظمی، ملیپوش جوان تیم ملی والیبال، را برای ادامه درمان در ایران آغاز کرده بود.
بر اساس برنامهریزیهای اولیه، قرار بود او تا روز شنبه این هفته به تهران منتقل شود تا درمانش زیر نظر پزشکان ایرانی ادامه یابد، اما بهصورت ناگهانی وزارت بهداشت قطر با این انتقال مخالفت و اعلام کرد که ابتدا باید کمیسیون پزشکی ویژهای تشکیل و مجوز رسمی صادر شود.
در روزهای گذشته، این مسئله باعث بلاتکلیفی در روند درمان صابر کاظمی شد و نگرانیهای زیادی را در میان هواداران و خانواده او به وجود آورد.
با این حال، پیگیریهای مداوم فدراسیون والیبال ایران و حمایتهای سفارت کشورمان در دوحه سرانجام نتیجه داد و وزارت بهداشت قطر با انتقال این ستاره جوان به ایران موافقت کرد.
تمامی اقدامات نهایی برای انتقال صابر کاظمی انجام شده و او در ساعات آینده با آمبولانس هوایی اختصاصی به تهران منتقل میشود.
قرار است امشب و پس از ورود به کشور، صابر کاظمی در بیمارستان نیکان بستری شود تا ادامه روند درمانیاش زیر نظر جمعی از پزشکان متخصص و مجرب ایرانی انجام گیرد.