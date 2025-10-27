سفیر چین در تهران از برگزاری بیستمین نشست حزب کمونیست چین خبر داد و گفت: به اعمال محدودیت علیه تجارت با ایران، پاسخ مناسب می‌دهیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سفیر چین در تهران از برگزاری بیستمین نشست حزب کمونیست چین خبر داد و اعلام کرد که پانزدهمین برنامه توسعه اقتصادی ۵ ساله چین در این نشست رونمایی شده است.

«ژونگ پی وو» تاکید کرد: برنامه توسعه اقتصادی نظام‌مند، نقشه راه توسعه مورد نظر حزب کمونیست چین است و دارای اهمیت زیادی است. پی وو این را هم گفت که چین از برنامه چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم توسعه استفاده می‌کند تا در سال ۲۰۳۵ به نقطه هدف برسد و این نقشه راه، پنجره مناسبی برای درک الگوی حکمرانی و برنامه چینی است که کشور‌های در حال توسعه می‌توانند از آن الگو برداری کنند. پکن مایل است فرصت‌های توسعه‌ای را در اختیار سایر کشور‌ها قرار دهد. از جمله اهداف اصلی برنامه پانزدهم توسعه اقتصادی چین، خودکفایی در علوم و فناوری، بهبود تمدن اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی مردم و تحکیم بیشتر امنیت ملی است.

به گفته سفیر چین در تهران، توسعه چین و جهان به هم وابسته و مکمل یکدیگرند و طرف چینی از بازار عظیم خود استفاده می‌کند تا همه جهان از فرصت رشد اقتصادی چین استفاده کند.

پی وو گفت: چین بر استمرار درب‌های باز اقتصادی خود تاکید می‌کند و بر ابتکار کمربند و جاده که ایران هم بخشی از آن است، توجه ویژه دارد. این برنامه ریزی‌ها اعتماد کامل طرف چینی را به ظرفیت‌های جهانی نشان میدهد. اقتصاد، معیشت، فناوری و محیط زیست از جمله موارد دیگر مورد توجه در برنامه پنج ساله چین است. چین کماکان به دنبال بهبود معیشت مردم است که به واسطه اشتغال کافی و با کیفیت بالا حاصل می‌شود.

سفیر چین در تهران تاکید کرد: برنامه ۵ ساله چین همچنان به دنبال توسعه سبز است. کاهش آلایندگی و مهار تولید کربن با توسعه اقتصادی همگام است. توسعه سبز و کم کربن به طور جدی از سوی چین دنبال می‌شود.

پی وو در پاسخ به سوال خبرگزاری صداوسیما درباره مسئله همکاری‌های ایران و چین در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی چین، گفت: تاکید می کنم ایجاد برنامه جامع برای ایجاد جامعه مشترک از خصوصیات این توافق است. تهران و پکن در ایجاد جامعه با سرنوشت مشترک، دارای مواضع مشترک هستند. برای ترویج چنین جامعه‌ای، نیازمند به چهار ابتکاری هستیم که پیش از این از سوی رئیس جمهور چین بیان شده است. توسعه، امنیت، تمدن و حکمرانی جهانی. این چهار ابتکار در داخل ایران هم حمایت شده و در ملاقات روسای جمهور، آقای پزشکیان حمایتش را از ابتکارات چین اعلام کرد.

سفیر چین در تهران از دیدارش با اقای ولایتی گفت و تصریح کرد: این دیدار ثابت کرد که نظرات ایران و چین، بسیار به هم نزدیک‌اند. در دنیای امروز می‌بینیم که جامعه بین المللی شدیدتر با یکجانبه گرایی مخالفت می‌کند و مشخص است که انتهای این مسیر بن بست است. اما در این تغییرات بزرگ در قرن اخیر، درخواست برای چندجانبه گرایی است. هم چین و هم ایران با چندجانبه گرایی موافق هستند و مواضع مشترک در این باره داریم.

پی وو از برنامه‌های چین برای مقابله با یک جانبه گرایی گفت و خاطرنشان کرد: اگر به جامعه بین المللی نگاه کنیم، آمریکا با قطع کردن یک چرخه اقتصادی به دنبال ضربه اقتصادی به چین است. به همین دلیل طرف چینی از جهانی شدن اقتصاد حمایت می‌کند. اقدامات چین برای ترویج جهانی شدن اقتصاد، با اهمیت است. درب‌های باز اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی از جمله مواردی است که مورد استقبال جهانی قرار گرفته است و در مدت برنامه پنج ساله، سیستم چندجانبه گرایی و خوداتکایی را گسترش می‌دهد و فضای سرمایه گذاری مشترک را ترویج می‌کند

سفیر پکن در تهران گفت: چین همزمان با مدرن سازی به دنبال توسعه صلح و ثبات جهانی است و از آن حمایت می‌کند. همه این مفهوم‌ها ابتکار چین را نشان می‌دهد. طرف چینی به دنبال توسعه روابط با همه کشور‌های جهان از جمله ایران است. یکجانبه گرایی به ثبات زنجیره تامین جهانی ضربه می‌زند و به نفع اقتصاد جهانی نیست. چین تاکید می‌کند که جنگ تعرفه‌ای به نفع هیچ جریانی نیست.

پی وو درباره موضوع هسته‌ای ایران هم گفت: طرف چینی همواره اصرار دارد. حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران تنها انتخاب است و با فشار و تحریم مخالف هستیم. اسنپ بک راهکار سازنده‌ای نیست و صرفا مسئله هسته‌ای ایران را به عقب راند. طرف چینی از طرف‌های اروپایی می‌خواهد به مسیر دیپلماسی برگردد و از تشدید تنش خودداری کنند. طرف چینی کماکان به نقش سازنده برای حل و فصل این مسئله پایبند است.

سفیر چین بار دیگر مخالفت کشورش با اعمال تحریم علیه ایران را بیان کرد و گفت: به طور اصولی چین همواره با تحریم‌های غیرقانونی مخالف است. اگر منافع چین تحت تاثیر قرار بگیرد، چین اقدام لازم برای مقابله با این اقدام را انجام خواهد داد.