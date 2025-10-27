به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم الهدایی در نشست کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه ویژه شهرستان آبادان در استانداری خوزستان افزود: باید برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی پایش مستمر، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در ساختمان‌های بلند مرتبه انجام شود.

در این نشست گزارش اقدامات انجام‌شده در خصوص ساختمان‌های وزرا، پرستیژ، پردیس، آریا، پالادیوم، والا، جداره ذوالفقاری، پروژه الماس در علوانیه آبادان، ساختمان جام جم، ساختمان غزل و پروژه‌های مسکن مهر آبادان ارائه شد و توسط اعضای کارگروه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.