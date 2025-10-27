رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا با حضور در روستای طوسکلا، به صورت چهره‌به‌چهره به بررسی پرونده‌ها و مشکلات مردمی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در ادامه سیاست‌های تحول‌گرای قوه قضائیه، رئیس دادگستری شهرستان نکا به همراه دادستان عمومی و انقلاب و جمعی از کارکنان قضایی، با حضور میدانی در روستای طوسکلا از بخش مرکزی این شهرستان، مستقیماً به بررسی پرونده‌ها و مشکلات مردم پرداختند.

خانلری، رئیس دادگستری نکا، در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت ارتباط بی‌واسطه با مردم گفت: این حضور به ما امکان داد تا دغدغه‌های مردم را از نزدیک بشنویم و راهنمایی‌های لازم را برای پیگیری قانونی مطالبات ارائه دهیم.

وی افزود: بازدیدهای میدانی موجب شناسایی نواقص و مشکلات مرتبط با حقوق عامه شده و دستورات لازم برای رفع آن‌ها صادر می‌شود.

در ادامه قاسمیان دادستان عمومی و انقلاب نکا با اشاره به معضل سرقت محصولات باغی در منطقه گفت: با هماهنگی پاسگاه انتظامی و فعال‌سازی گشت‌های محلی و مردمی از جمله "رضویون"، برای افزایش امنیت و پیشگیری از سرقت اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: مشارکت مردم، بسیج، دهیاران و شوراهای اسلامی نقش کلیدی در کاهش جرائم و تأمین امنیت پایدار ایفا می‌کند.