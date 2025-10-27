وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ایران امروز در صنعت داروسازی منطقه‌ای جایگاه قدرتمند و پیشرفته‌ای دارد و توانسته بخش عمده‌ای از نیاز‌های خود را از طریق تولیدات داخلی، دارو‌های ژنریک تا محصولات زیست‌فناوری و زیست‌شبیه‌ساز، تامین کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنفرانس «سرمایه گذاری در حوزه سلامت و نمایشگاه جهانی سلامت ۲۰۲۵ در ریاض» ضمن قدردانی از دعوت و میزبانی وزیر بهداشت عربستان سعودی، حضور هیات ایرانی در این نمایشگاه را نشانه‌ای از آغاز فصلی نو و امیدبخش در تعاملات سلامت منطقه‌ای دانست.

وی در تشریح نقاط قوت صنعت دارویی کشور اظهار کرد: توان تولید بالا، هدایت نوآورانه در درمان‌های سلولی و دارو‌های زیست‌دارویی، وجود نیروی انسانی متخصص و حفظ استاندارد‌های کیفی بین‌المللی با هزینه‌های رقابتی، از ویژگی‌های برجسته این بخش در کشورمان است.

وزیر بهداشت همچنین از مشارکت فعال ایران در اجلاس سرمایه گذار سلامت خبر داد و افزود: هدف ما توسعه همکاری‌های مشترک در قالب ایجاد شرکت‌های مشترک در حوزه تولید و تحقیق و توسعه، انتقال فناوری در زمینه دارو‌های ژنریک پیچیده و زیست‌دارویی و ایجاد زنجیره تامین منطقه‌ای مقاوم برای مواد مؤثر دارویی است.

دارو‌های ژنریک دارو‌هایی هستند که معادل بیولوژیکی دارو‌های برند هستند؛ اما تحت نام شیمیایی یا ژنریک خود فروخته می‌شوند.

ظفرقندی تصریح کرد: ایران آماده برای مشارکت در جهت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش سلامت است و با ارائه زیرساخت‌های مناسب و بازاری بزرگ، از هرگونه همکاری سازنده در این زمینه استقبال می‌کند.

وزیر بهداشت با تاکید بر هم‌افزایی علمی و سرمایه‌گذاری میان ایران و عربستان خاطرنشان کرد: بیایید توان علمی، سرمایه و چشم‌انداز‌های دو کشور را در هم بیامیزیم تا قدرتی منطقه‌ای در عرصه سلامت بسازیم و آینده‌ای سالم‌تر برای مردم مان رقم بزنیم.

بر اساس این گزارش محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در راس هیاتی از مدیران ارشد حوزه دارو و تجهیزات پزشکی کشور، برای شرکت در هشتمین دوره نمایشگاه جهانی سلامت (Global Health Exhibition ۲۰۲۵) که ۵ تا ۸ آبان ماه سال جاری با شعار سرمایه‌گذاری در سلامت (Invest in Health) در شهر ریاض عربستان سعودی در حال برگزاری است، به این کشور سفر کرده است.