توافقنامه سهجانبه شهرداری، آموزش و پرورش و ارشاد برای ارتقای شعر کودک در مدارس متوسطه شاهین شهر امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ شهردار شاهین شهر در آئین پایانی پنجمین جشنواره ملی شعر کودک ایران که در تالار شیخ بهایی این شهرستان برگزار شد، گفت: شاهین شهر، شهری با جایگاه فرهنگی ویژه است و برگزاری چنین رویدادهایی نشان از توجه به آیندهسازان جامعه است.
ابریشمی راد، همچنین بر تفاوت میان دانش و دانایی تأکید کرد و افزود: به دست آوردن اطلاعات، فقط از مدرسه و فضای مجازی نمیتواند دانایی به ارمغان آورد و آموزش باید در فرایند عقلانیت و شناخت، کودک را به فردی آگاه و مسئول تبدیل کند.
وی نقش نهادهایی همچون آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان، اداره ارشاد و شهرداری را در تربیت کودکان مهم خواند و ادامه داد: جشنواره ملی شعر کودک، فرصتی برای تقویت علاقه و خلاقیت کودکان در حوزه شعر است.
شهردار شاهین شهر افزود: با اجرای این توافقنامه، کلاسهای فوقالعاده شعر در مدارس متوسطه اول برگزار میشود و آشنایی دانشآموزان با اشعار کهن ایران همچون شاهنامه، دیوان حافظ و مثنوی معنوی آشنا بیشتر خواهند شد.
وی همچنین از راهاندازی کتابخانه تخصصی شعر کودک در شاهین شهر با نام مصطفی رحماندوست خبر داد و گفت: این کتابخانه شامل مجموعهای از کتابهای کمیاب و اهدایی شاعران سراسر کشور است، که نقطه عطفی در ترویج فرهنگ مطالعه و شعر کودک به شمار میآید.