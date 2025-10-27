پخش زنده
مصاحبه و آزمون عملی داوطلبان رشته فوریتهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول گفت: مصاحبه و آزمون عملی داوطلبان رشته کارشناسی «فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی» با حضور و نظارت نمایندگان کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اورژانس کشور در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
دکتر سید محمدمهدی صافی افزود: این فرآیند با برنامهریزی دقیق و همکاری معاونتهای آموزشی و دانشجویی، اداره تربیت بدنی، گروه فوریتهای پزشکی، حراست و روابط عمومی دانشگاه و با مشارکت فعال دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی و فوریت پزشکی انجام گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۳۶ نفر از داوطلبان کنکور سراسری به عنوان معرفیشدگان جهت مصاحبه علمی و آزمون عملی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول معرفی شده بودند که تعدادی از آنان مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون آمادگی جسمانی را طی کردند.
دکتر صافی افزود: آزمونها شامل، معاینات پزشکی، سنجش بینایی، مصاحبه روانشناختی، مصاحبه صلاحیت عمومی و آزمون آمادگی جسمانی بود که با دقت و انضباط کامل برگزار شد. بر اساس نتایج نهایی، ۲۵ نفر از داوطلبان به عنوان دانشجوی رشته کارشناسی فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول پذیرفته خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با بهرهگیری از توان علمی اعضای هیئت علمی و ظرفیتهای آموزشی و پژوهشی خود، تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت در حوزه سلامت و فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی را از اولویتهای مهم خود میداند.