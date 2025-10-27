عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای خرید خودروی پارس‌نوآ ثبت‌نام کرده‌اند که این میزان تقاضا نشان‌دهنده اعتماد عمومی به کیفیت و توان تولید داخلی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ احسان قاضی‌زاده‌هاشمی در مراسم رسمی افتتاح و آغاز به‌کار خط تولید خودروی جدید «پارس‌نوا» درباره گفت: با وجود بدعهدی برخی شرکای خارجی و خروج آنها از همکاری با صنعت خودروسازی ایران، توانمندی مهندسان و قطعه‌سازان داخلی موجب شد طرح‌هایی همچون پارس‌نوآ با اتکا به دانش بومی ادامه یابد و به مرحله تولید برسد. این اتفاق نماد استقلال صنعتی کشور و تداوم مسیر بومی‌سازی است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه این خودرو ۸۰ درصد داخلی سازی شده است؛ افزود: خودروی «پارس‌نوا» به‌عنوان نسلی تازه از خودرو‌های تولید داخل با سرمایه هزار میلیارد تومانی جهت ارتقای کیفیت، افزایش ایمنی و بهبود سطح رفاه سرنشینان به بازار عرضه خواهد شد.

وی همچنین به استقبال گسترده مردم از محصول جدید سایپا اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بیش از ۳۱۰ هزار نفر برای خرید ۱۳ هزار دستگاه پارس‌نوآ ثبت‌نام کرده‌اند که این میزان تقاضا نشان‌دهنده اعتماد عمومی به کیفیت و توان تولید داخلی است.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به چالش‌های سال‌های اخیر صنعت خودرو از جمله واگذاری‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات تأمین مالی و موانع بانکی، گفت: ادامه فعالیت و توسعه خطوط تولید نشان دهنده عبور از بحران‌ها و گام نهادن در مسیر جهش تولید است.

قاضی‌زاده هاشمی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل در سیاست واردات خودرو، افزود: واردات باید با هدف تنظیم بازار و ایجاد رقابت منطقی انجام شود، نه به زیان تولید ملی. مجلس در این زمینه نظارت دقیق خواهد داشت تا از تولیدکنندگان داخلی حمایت شود.

وی در خصوص تأمین مالی صنعت خودرو نیز گفت: در جلسات کمیسیون صنایع با بانک مرکزی، موضوع تخصیص ارز و خطوط اعتباری برای خودروسازان بررسی و پیگیری شده و این روند ادامه خواهد یافت تا خودروسازان بتوانند با توان بیشتر در مسیر تولید گام بردارند.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: مجلس از رویکرد و نگاه مثبت و آینده‌محور خودروسازان که عامل اصلی استمرار تولید، ارتقای بهره‌وری و ایجاد امید در صنعت خودرو است حمایت می‌کند و در کنار تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

براساس این گزارش؛ خط تولید خودروی جدید پارس خودرو امروز با روشن کردن موتور نخستین دستگاه «پارس‌نوآ» از سوی آقای قاضی‌زاده‌هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به طور رسمی افتتاح شد.

این خودرو با ۸۰ درصد داخلی‌سازی و طراحی بومی، حاصل تلاش متخصصان ایرانی و بر پایه پلتفرم L۹۰ توسعه یافته است، قرار است امسال ۲ هزار دستگاه از آن تولید شود و در سال آینده به ۲۰ هزار دستگاه و در سال پس از آن به ۳۳ هزار دستگاه افزایش یابد.

خودروی «پارس‌نوآ» مجهز به موتور ۱.۶ لیتری ME۱۶ با توان ۱۱۳ اسب بخار و گشتاور ۱۴۴ نیوتن‌متر است و انتقال نیرو در این خودرو از طریق گیربکس ۵ سرعته دستی انجام می‌شود و نسخه اتوماتیک آن نیز در آینده عرضه خواهد شد. از امکانات این خودرو می‌توان به دو کیسه هوا، سیستم کنترل پایداری، فرمان برقی، سنسور باران و نور، دوربین دنده‌عقب، صفحه‌نمایش ۷ اینچی و تریم داخلی دو رنگ اشاره کرد.