زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان امام خمینی مهاباد نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مانور مقابله با حوادث در دبیرستان امام خمینی مهاباد برگزار و دانش آموزان با مهارتهای مقابله با حوادث آشنا شدند.
این مانور با هدف آشنایی دانش آموزان با تهدیدهای نوین و جنگ نرم و ارتقای آمادگی مدارس در مواجهه با این تهدیدات برگزار شد، در همین راستا نانواییها هم امروز بصورت اضطراری به مردم خدمات ارائه کردند.
کریم سلیمانی، مدیرآموزش و پرورش شهرستان مهاباد در این مراسم با بیان اینکه پدافند غیرعامل مهمترین اقدام خودایمنی در مواقع بحران است، گفت: آموزش و پرورش اصلیترین بستر برای فرهنگسازی و آگاهیبخشی در جامعه است و آموزش مفاهیم پدافند غیرعامل میتواند دانشآموزان را با اهداف، ارزشها و ضرورتهای این حوزه آشنا کند.
شیرکو معروف زاده، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان مهاباد هم آمادگی دستگاههای خدمات رسان را در شرایط بحرانی ضروری دانست.
عبداله پور، دبیرستاد مدیریت بحران شهرستان مهاباد هم گفت: هدف از برگزاری این مانور این بود که در شرایط بحرانی قطعی آب، برق و گاز، نانواییها میتوانند به مردم ارائه خدمت کنند.