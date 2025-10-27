پخش زنده
امروز: -
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای گسترش تعاملات میان نهادهای نیروهای مسلح با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای گسترش تعاملات میان نهادهای نیروهای مسلح، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح دیدار کرد.
در این دیدار که با هدف تقویت همکاریهای دوجانبه و هماهنگی بیشتر میان وزارت دفاع و سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد، دو طرف بر تداوم همافزایی و تعامل سازنده در حوزههای مرتبط با مأموریتهای مشترک تأکید کردند.