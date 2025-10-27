تولید انگور و فرآوری آن، شغل اصلی مردم روستایی تاریخی هزاوه، زادگاه امیر کبیر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ روستایی تاریخی هزاوه را بسیاری به واسطه طعم شرین شیره انگور و اینگه زادگاه امیر کبیر است می‌شناسند روستایی که تولید انگور و فرآوری آن به شغل اصلی مردم این روستا تبدیل شده است.

تولید این محصولات به قدری در روستا توسعه یافته که روستائیان مهاجرت کرده به شهر را هم به روستا بازگردانده و در این روز‌ها مشغول شیره پزی هستند.

استان مرکزی دارای ۶۹هزار هکتار باغ است که از این میزان بیش از ۳۵۰هکتار باغ انگور شهرستان در هزاوه است که از انگور‌های مرغوب استان محسوب می‌شود.

از هر هکتار به طور متوسط ۱۵ تا ۱۸ تن انگور برداشت می‌شود و سالانه بیش از ۱۰ تن شیره انگور در این روستا تولید می‌شود.