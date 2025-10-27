پخش زنده
تیم فوتسال دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان بحرین مقابل چین به تساوی دست پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری صدا و سیما، در ادامه رقابتهای فوتسال بازیهای آسیایی جوانان بحرین تیم ملی دختران ایران امروز (دوشنبه، ۵ آبان) به مصاف چین رفت و با نتیجه دو بر دو متوقف شد. هر دو گل ایران در این مسابقه را نرگس امیرمحسنی در دقایق ۲۴ و ۴۰ به ثمر رساند.
فاطمه شریف سرمربی تیم دختران ایران، فاطمه شکرانی، نیایش رحمانی، طناز باقری، حدیث یاری و نرگس امیرمحسنی را در ترکیب ابتدایی ایران قرار داد.