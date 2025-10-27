نماینده مردم تفت و میبد در مجلس: آیا واقعاً حق این ملت است که در بحث تورم و بحث‌های معیشتی به زانو در بیاید و در جنگ اقتصادی تنها باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید جلیل میرمحمدی گفت: ملت قهرمان ایران در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ایستادگی بی‌نظیر خود در برابر رژیم صهیونیستی را نشان داد و حماسه آفرید؛ در واقع دشمن متجاوز را به خاک مذلت نشاند.

وی افزود: این سوال وجود دارد که آیا واقعاً حق این ملت است که در بحث تورم و بحث‌های معیشتی به زانو در بیاید و در جنگ اقتصادی تنها باشد و دولت هیچ برنامه‌ای نداشته باشد؟ امروز مشاهده می‌شود که بازار رها شده و نظارتی از طرف هیچ کدام از نهاد‌های نظارتی برایش مستولی نیست و هیچ کاری انجام نمی‌شود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر روز شاهد افزایش قیمت‌های اقلام اساسی مردم هستیم و این مساله در حالیست که وزارتخانه صمت، تعزیرات و وزارتخانه اقتصاد به عنوان متولیان امر، هیچ برنامه‌ای ندارند. در این میان فقط مردم هستند که آسیب می‌بینند؛ آیا عدالت است که امروز چنین ملتی با تورم و گرانی بی‌سابقه دست و پنجه نرم کند و برنامه‌ای وجود نداشته باشد؟

وی خطاب به رییس جمهور تصریح کرد: باید پاسخ داده شود دولت چه برنامه‌ای دارد؟ اینکه ما مدام از قرآن و نهج البلاغه بگوییم و سپس از بدیهی‌ترین نیاز‌های مردم را غافل باشیم، معنا دارد. بر این اساس دولت باید برنامه و اقدام عاجلی را ارائه دهند تا شاهد تورم افسار گسیخته نباشیم.

میرمحمدی اظهار داشت: آنچه مشاهده می‌شود بیانگر عدم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است؛ به عنوان مثال از معاون وزیر جهاد در مورد نهاده‌های دامی سوال شد و وی پاسخ داد که کل نهاده‌ها در گمرک مانده و منتظر ارز هستیم؛ موضوع از بانک مرکزی سوال می‌شود، خلاف این روند را به عنوان پاسخ ارائه می‌دهد. رئیس کمیسیون کشاورزی نیز در این خصوص می‌گوید که مسئولان خلاف واقع پاسخ می‌دهند؛ این روند چه وفاق و تفاهمی است که آثارش صرفا ضربه به دامداران است.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخ دهند چه برنامه‌ای دارد و چرا فکر عاجلی برای مردم نمی‌کنند؟ متاسفانه دام مولد به کشتارگاه می‌رود و این مساله قبلا نیز یکبار تجربه شده که سبب افزایش قیمت گوشت شد و اکنون نیز در حال تکرار مجدد آن هستیم.