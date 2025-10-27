پخش زنده
راهکارهای تقویت سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر با محوریت نگاه دانشگاهی و نخبگانی در نشستی تخصصی با حضور اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد تبیین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون علمی، فرهنگی و آموزشی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در مهاباد گفت: امر به معروف و نهی از منکر باید با تدبر و تعقل و بهره گیری از ظرفیت نخبگان علمی و دانشگاهی همراه باشد.
حمید مردانیان افزود: اگر این هنر را داشته باشیم که بر قلب افراد حکومت کنیم، ارزشمند است.
مردانیان تصریح کرد: حدود ۷۹ هزار نفر معروف پژوه تا پایان مهر دوره آموزشی خود را به پایان رساندهاند و این افراد در راستای مأموریتهای خود تلاش میکنند.
وی گفت: وجود اتاق وضعیت هم به این معنا نیست که محدودیتهای اجتماعی بیشتر میشود بلکه نگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کاملاً سلبی است.
ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در این نشست گفت: قرآن کریم میفرماید باید در میان مؤمنان، گروهی متخصص و تربیت یافته برای مدیریت جامعه اسلامی وجود داشته باشند.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد هم گفت: در هر شغل و حرفهای اگر هر تکلیفی که بر عهده افراد گذاشته شده، انجام داده شود، امر به معروف صورت گرفته و مجموعه کارهای نیکی که انجام میدهند، ضامن بقای نظام اسلامی است.
تبیین نقش و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در پیشبرد اهداف نظام اسلامی وگسترش مکارم اخلاقی در جامعه مهمترین محور مباحث مطرح شده در این نشست بود.
قبل از این نشست، حاضران با اهدای گل و قرائت فاتحه بر مزار دو شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد با آرمانهای شهدا تجدید بیعت کردند.