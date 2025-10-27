نخستین نشان شنای ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان به دست آمد
محمدمهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین با کسب نشان طلا، نخستین بار شنای ایران را در این رویداد، صاحب مدال کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، فینال ماده ۱۰۰ متر پروانه رقابت های شنا سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در استخر مجموعه ورزشی خلیفه برگزار شد و محمدمهدی غلامی از ایران با زمان ۵۴ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.
محمدمهدی غلامی صبح امروز در مرحله مقدماتی ببا زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این ماده راه پیداکردهبود.
شنای ایران تا کنون در دو دوره گذشته بازیهای آسیایی جوانان صاحب مدال نشده بود.
این مدال نخستین مدال شنای ایران در تاریخ بازیهای آسیایی جوانان است و به عنوان یکی از معتبرترین مدالهای این ورزش محسوب میشود.
تیم شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابتها حضور یافته است.