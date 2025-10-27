تجهیز آتش نشانان شهر پردیس به لباسهای حریق استاندارد جهانی
در جهت ارتقای ایمنی نیروهای عملیاتی و افزایش کیفیت خدمات امدادی، آتشنشانی شهر پردیس، به لباسهای حریق استاندارد جهانی تجهیز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی شهرداری پردیس، با دستور و حمایت مستقیم شهرداراین شهر، تعداد ۹ دست البسه حریق دارای استاندارد جهانی EN1498 کشور دانمارک، خریداری و به سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی پردیس تحویل شد.
این البسه دارای دو لایه حفاظتی ویژه بوده و از نظر ایمنی، دوام و مقاومت در برابر حرارت، جزو بهترین تجهیزات حفاظت فردی آتشنشانان در سطح بینالمللی به شمار میروند. استفاده از این نوع لباسها، گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی نیروهای عملیاتی و افزایش کیفیت خدمات امدادی در سطح شهر است. با این اقدام، شهر پردیس تنها شهر از میان ۴۶ شهر استان تهران است که موفق به تأمین و بهرهبرداری از این تجهیزات پیشرفته شده است.