به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی شهرداری پردیس، با دستور و حمایت مستقیم شهرداراین شهر، تعداد ۹ دست البسه حریق دارای استاندارد جهانی EN1498 کشور دانمارک، خریداری و به سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی پردیس تحویل شد.

این البسه دارای دو لایه حفاظتی ویژه بوده و از نظر ایمنی، دوام و مقاومت در برابر حرارت، جزو بهترین تجهیزات حفاظت فردی آتش‌نشانان در سطح بین‌المللی به شمار می‌روند.

استفاده از این نوع لباس‌ها، گامی مهم در جهت ارتقای ایمنی نیروهای عملیاتی و افزایش کیفیت خدمات امدادی در سطح شهر است. با این اقدام، شهر پردیس تنها شهر از میان ۴۶ شهر استان تهران است که موفق به تأمین و بهره‌برداری از این تجهیزات پیشرفته شده است.

