به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، جشنواره بزرگ پرواز بادبادک‌ها، املت و چای آتشی برگزار شد.

جشنواره بزرگ پرواز بادبادک‌ها، املت و چای آتشی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جشنواره بزرگ پرواز بادبادک‌ها، املت و چای آتشی در محلات برگزار شد.

به همت هیأت ورزش‌های همگانی شهرستان محلات به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، جشنواره بزرگ پرواز بادبادک‌ها، املت و چای آتشی با حضور پرشور و پرانرژی شهروندان محلاتی در منطقه اروج محلات برگزار شد.

این جشنواره در فضایی صمیمی و پرنشاط برگزار گردید و جلوه‌ای زیبا از ترویج ورزش‌های همگانی و تقویت شور و نشاط اجتماعی در شهرستان محلات به نمایش گذاشت.

فرماندار شهرستان محلات و کاظمی رئیس اداره ورزش و جوانان نیز با حضور در محل، از بخش‌های مختلف جشنواره بازدید کردند و از مشارکت فعال مردم و برگزارکنندگان قدردانی نمودند.