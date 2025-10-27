پخش زنده
امروز: -
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با معرفی برترینها در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اختتامیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رییس سازمان اقاف و امور خیریه کشور، استاندار کردستان، نماینده ولی فقیه در استان و جمع زیادی از دیگر مسئولان استانی و کشوری و نخبگان قرآنی دوشنبه شب در سنندج برگزار شد.
در بخش حفظ ۲۰ جزء رقیه خزعلیزاده از خوزستان، مریم سیاهکالی مرادی از قزوین، فاطمه عباسیسمنانی از تهران، نفیسه مصور از اصفهان و زهره خلیلی از قم به ترتیب عناوین اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
در بخش حفظ کل بالای ۱۸ سال، زهرا خلیلی از تهران رتبه اول، فاطمه نیکویی از تهران رتبه دوم، راضیه امین از البرز رتبه سوم، زهرا محبی از اصفهان رتبه چهارم و زهرا عباسی از تهران رتبه پنجم را از آن خود کردند.
در بخش حفظ کل زیر ۱۸ سال نیز فاطمه جعفری از قم، هنیا اورعی از تهران و زهرا گلیزاده از آذربایجان شرقی به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.
در بخش قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال نیز هما دلفکار برکوک، اسما فلکی و مهدیس بوریمیریک هر سه نفر از خراسان رضوی به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.
در بخش قرائت تحقیق بالای ۱۸ سال نیز رتبه اول به نزیهه جنامی از خوزستان، رتبه دوم به مرضیه میرزاییپور از خراسان رضوی و رتبه سوم به نسیبه کرمیپارسا از قم رسید و فاطمه خوشدلنیت از خراسان رضوی و زینب خزعلیزاده از خوزستان نیز رتبههای چهارم و پنجم این بخش را ازآن خود کردند.
همچنین عاطفه ناصح از گیلان، پرنیان عصابخش از تهران،امالبنین طالبی از آذربایجان شرقی، عذرا صبرینژاد از خوزستان و منصوره آقاحسنی از سمنان به ترتیب عناوین اول تا پنجم بخش قرائت ترتیل را به خود اختصاص دادند.
در بخش دعاخوانی نیز رتبه اول به عفت ابولزاده از خوزستان، رتبه دوم به مریم سهیلیاصفهانی از اصفهان، رتبه سوم به آزاده شاملو از تهران، رتبه چهارم به طهره ایرانی از کرمانشاه و رتبه پنجم به فائزه دمقی از قم اختصاص پیدا کرد.
در بخش همخوانی و همسرایی نیز گروه حنان از استان مازندران اول، گروه الحان از استان یزد دوم و گروه نورا از استان فارس سوم شدند.
در رشته حفظ جزء ۲۰ (بالای ۱۸ سال) رتبه اول به حمیدرضا صافی از قم، رتبه دوم به حسین کریمی از قم، رتبه سوم به احمد برزگر از تهران، رتبه چهارم به سعید قرهداشی از خراسان رضوی و رتبه پنجم به سجاد وفایی از قم رسید.
در رشته حفظ کل (بالای ۱۸ سال) نیز محمدرضا جعفرپور از تهران نفر اول، میلاد عاشقی از آذربایجان شرقی نفر دوم، محمد لائینی از مازندران نفر سوم، سعید علیاکبری از قزوین نفر چهارم و محمدرسول تکبیری از تهران نفر پنجم شدند.
در رشته حفظ کل (زیر ۱۸ سال) نیز رتبه اول به محمد فیاض از یزد، رتبه دوم به محمدمهدی حاجیزاده از تهران و رتبه سوم به سیدابوالفضل اقدسی از گیلان اختصاص یافت.
در رشته قرائت تحقیق (زیر ۱۸ سال) امیرحسین لندرانی از تهران، سیدعلیرضا مولایی از اردبیل و هادی سخندان از آذربایجان شرقی به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.
در رشته قرائت تحقیق (بالای ۱۸ سال) احمدرضا زیدانی از قم مقام اول، سیدصادق مسلمیالمشیری از مازندران مقام دوم، حمید حقطلب از خراسان رضوی مقام سوم، اسحاق عبداللهی از قم مقام چهارم و امید حسینینژاد از خراسان رضوی مقام پنجم را از آن خود کردند.
در رشته ترتیل نیز عبدالقدوس حسینی از کردستان، مهدی اکبری از قم و عرفان مزیدی از یزد به ترتیب عناوین اول را سوم را کسب کردند و رحیم شریفی از خوزستان و مسعود صفری از همدان به عنوان نفرات چهارم و پنجم این رشته معرفی شدند.
در رشته دعاخوانی شهاب امانتچی از قم، سجاد نوری از خراسان رضوی، علی صدقی از کرمان، ابوالفضل اروجزاده از آذربایجان شرقی و رضا کاکاوند از مرکزی به ترتیب عناوین اول تا پنجم را کسب کردند.
در رشته همخوانی و همسرایی قرآن نیز رتبه اول به گروه المختار به سرپرستی ابراهیم شهابیراد از خوزستان، رتبه دوم به گروه وارثین به سرپرستی علی اسماعیلی از یزد، رتبه سوم به گروه ملکوت به سرپرستی محمد صادقی از اصفهان، رتبه چهارم به گروه ثقلین به سرپرستی علیرضا باقری قورتانی از اصفهان و رتبه پنجم به گروه بقیةالله (عج) به سرپرستی روحالله شفیعیلو از قم رسید.
همچنین مصطفی محمدپور از مازندران، سیدمحمدحسن حسینی از بوشهر، مجتبی خوشرفتار از گیلان، سیداحمد فاطمیپور از خراسان رضوی و احسان رحمانی از تهران نفرات اول تا پنجم رشته اذان شدند.
چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۲۶ مهر تا پنجم آبان با شعار«قرآن؛ کتاب وحدت» به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار شد.