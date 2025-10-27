به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست صمیمی با نخبگان و فعالان رسانه‌ای استان گفت: رسانه‌ها باید واقعیت‌های جامعه را روایت کنند تا بیداری اجتماعی شکل گیرد و اعتماد عمومی به دستگاه قضا تقویت شود.

عبدالهی افزود: دادگستری آماده همکاری با اصحاب رسانه برای روایت درست از عدالت، رفع محرومیت و گسترش امید اجتماعی است.

وی با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، گفت: زینب کبری سلام‌الله‌علی‌ها پیش از آنکه دشمن بخواهد حقیقت عاشورا را تحریف کند، خود به روایت آن پرداخت و جامعه را بیدار ساخت و رسانه‌های امروز نیز باید همان رسالت را در جامعه ایفا کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت هستند، افزود: رسانه زمانی ارزشمند است که روایتش بیدارگر باشد و فعال رسانه‌ای باید صدای محرومان، مرزنشینان و آسیب‌دیدگان اجتماعی باشد.

عبدالهی با انتقاد از بازتاب سطحی مشکلات، گفت: باید واقعیت هر چند که تلخ باشد بازگو کرد و رسانه‌ها باید مشکلات مناطق کم برخوردار استان را منعکس کنند.

وی افزود: در ۱۸ مجتمع آبرسانی استان، تنش آبی جدی وجود دارد و بسیاری از روستا‌ها با مشکل مواجه هستند و این شرایط در شأن مردم این استان نیست و رسانه باید با روایتگری زمینه مطالبه‌گری و اقدام عملی مدیران را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی گفت: امروز فضای مجازی در مواردی به قتلگاه فکر جوانان تبدیل شده است و باید واقعیت‌ها را با قلمی دلسوزانه بازتاب داد تا به اصلاح فرهنگی و اجتماعی منجر شود.

عبدالهی با تأکید بر لزوم تعامل مستمر رسانه و قوه قضاییه گفت: خبرنگاران باید در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی دادگستری حضور فعال داشته باشند و اگر رسانه‌ها در کنار ما باشند، اثر اجتماعی فعالیت‌های قضایی چند برابر خواهد شد.