یوسف قنبری از استان زنجان بهعنوان یکی از برگزیدگان جلسات مهرماه هفدهمین دوره ارتقای قاریان ممتاز قرآن معرفی شد.
این دوره با حضور قاریان ممتاز از سراسر کشور و تحت نظارت اساتید برجسته قرائت قرآن برگزار شد و شرکتکنندگان به صورت مجازی و از طریق ارسال تلاوت، در جلسات ارتقای تخصصی خود شرکت کردند.
جلسات ماهانه ارتقای قاریان با هدف ارتقای سطح تخصصی قرائت قرآن و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای حضور تعداد بیشتری از ممتازان برگزار میشود و یوسف قنبری نماینده استان زنجان در این دوره توانست با عملکرد درخشان خود، به جمع نفرات برگزیده راه یابد.