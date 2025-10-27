پخش زنده
نخستین محموله سوخت گازوئیل از طریق خط آهن خواف-هرات از مرز ریلی «شمتیغ» به افغانستان صادر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران -افغانستان گفت: محموله سوخت گازوئیل صادراتی به افغانستان، هزار و ۱۲۰ تن وزن دارد و در قالب ۲۰ واگن به افغنستان فرستاده شد .
مصطفی رضایی افزود: با ورود نخستین قطار باری حامل گازوئیل صادراتی جمهوری اسلامی ایران به ایستگاه روزنک در ولایت هرات، فصل تازهای از همکاریهای اقتصادی و تجاری میان ایران و افغانستان آغاز شد.
وی گفت: کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان در مرحله نخست این طرح، آمادگی دارد ماهانه بیش از ۳۰ هزار تن سوخت با کیفیت را از طریق خط ریلی خواف- روزنک به افغانستان ارسال کند.
رضایی ادامه داد: انتقال این محمولهها بدون وابستگی به مسیرهای جادهای و بدون توقف در مرز، گامی مؤثر در تسهیل حملونقل و کاهش هزینههای تجاری خواهد بود.
مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی ایران -افغانستان گفت: صادرات سوخت نه تنها زمینهساز افزایش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور خواهد بود، بلکه مسیر را برای تامین پایدار سوخت و کالاهای اساسی افغانستان هموار میکند و تاثیر مثبتی بر بازار انرژی و ثبات قیمت مواد نفتی در ولایت هرات خواهد گذاشت.
گذرگاه گمرک مرزی «شمتیغ» بین ایران و افغانستان سال ۱۳۹۹ در شهرستان مرزی خواف واقع در جنوب شرقی خراسان رضوی گشایش یافت.
شمتیغ به عنوان گذرگاه رسمی گمرک مرزی در مسیر راهآهن خواف - هرات در فاصله حدود ۵۰ کیلومتری با خواف قرار دارد و مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف در فاصله ۲۶۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.