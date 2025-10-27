به گزارش ستاد خبری و اطلاع رسانی بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی؛ این رویداد، پس از چهار روز برگزاری و استقبال چشمگیر مخاطبان، مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبان صنایع مختلف، به ایستگاه پایانی رسید و به کار خود پایان داد.

در طول روز‌های برپایی نمایشگاه، سالن‌ها و غرف‌های محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران شاهد حضور دور از انتظار مخاطبان نمایشگاه حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی بود. این استقبال به حدی بود که تردد داخل سالن‌های نمایشگاه به سختی صورت می‌گرفت و داخل غرفه‌ها نیز، مسولان شرکت‌ها در حال گفت‌و‌گو با بازدیدکنندگان و عقد قرداد‌های تجاری بود.

همزمان با برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، چند هیئت تجاری و بازرگانی از کشور‌های منطقه در نمایشگاه حضور یافتد و از غرفه‌ها و سالن‌ها بازدید کردند.

این هیئت‌ها ضمن حضور در سالن‌ها و غرفه‌های نمایشگاه و آشنایی با پیشرقت‌ها و تولیدات شرکت‌های ایرانی، با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع و تجهیزات ورزشی کشورمان وارد مذاکرات بازرگانی شدند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، طی روز‌های گذشته، با استقبال کم نظیر مخاطبان از جمله ورزشکاران رشته‌های مختلف، مقامات دولتی، کارشناسان و محققان و صاحبان صنایع تولیدی ورزشی مواجه شد.

برگزاری نشست‌های مختلف علمی و تخصصی، مسابقات فوتبال و فوتسال، دوچرخه سواری، رزمی، ورزش همگانی، ورزش صبحگاهی، مسابقات بسکتبال، مسابقات محلی، بازی‌های بومی و مسابقات آمادگی جسمانی در رده‌های مختلف سنی، از جمله برنامه‌های متنوع روز دوم این نمایشگاه بود

این رویداد بعنوان بزرگترین و مهم‌ترین رویداد نمایشگاهی ورزش کشور با مشارکت ورزشکاران رشته‌های مختلف، فدراسیون ها، کمیته ها، دستگاه‌های مرتبط، وزارت ورزش و جوانان و ده‌ها شرکت و واحد تولیدی لوازم و تجهیزات ورزشی در تهران برپا شده بود.

در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی، بیش از ۱۲۰ شرکت داخلی و خارجی از ایران و کشور‌های عراق، چین، ترکیه و روسیه حضور داشتند.

توجه ویژه به حوزه ورزش کشور، ارتقاء ورزش‌های همگانی و قهرمانی، توسعه اماکن ورزشی، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تکنولوژی‌های حوزه ورزش و تجهیزات ورزشی، توجه و توسعه ورزش‌های پایه، توسعه ورزش مدارس، آشنائی با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه تجهیزات ورزشی و ایجاد فضای رقابتی و ارتقاء کیفی تولیدات و تجهیزات ورزشی، مهمترین اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی بود.