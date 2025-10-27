بازیهای آسیایی جوانان؛ دیدار تیمهای هندبال دختران ایران – هند، فردا
دختران هندبال ایران در گام پنجم بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، فردا هند را پیشرو دارند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم هندبال دختران ایران که با کسب چهار پیروزی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند مدال خود را در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین قطعی کرده است، فردا در پنجمین بازی خود به مصاف هند میرود.
دختران هندبال ایران در این بازیها عملکرد درخشانی داشتهاند؛ طوری که با ۴ پیروزی شمار امتیازات خود را به ۸ رساندهاند تا بطور قطع روی یکی از سکوهای برتر این بازیها قرار بگیرند.
هند هم با دو شکست و یک تساوی و یک پیروزی از ۴ بازی خود با ۳ امتیاز در رده چهارم این بازیها قرار دارد.
دیدار پنجم تیم هندبال دختران ایران با تیم هند فردا، سهشنبه، ۶ آبان، از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود و ایران در صورت برتری در این بازی تا حد زیادی راه قهرمانی را طی خواهد کرد.
سومین دوره بازیهای آسیایی تا ۸ آبان به میزبانی بحرین پیگیری میشود و مسابقات هندبال بانوان که به صورت دورهای با حضور ۷ تیم برگزار میشود، در آخرین روز قهرمان خود را خواهد شناخت.