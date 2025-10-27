پنجم آبان سالگرد شهادت سردار شهید رحیم آنجفی فرمانده تیپ یکم لشکر هفده علی ابن ابیطالب (ع) است که سال ۶۲ در عملیات والفجر ۴ آسمانی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم آبان سالگرد شهادت سردار شهید رحیم آنجفی فرمانده تیپ یکم لشکر هفده علی ابن ابیطالب (ع) است که سال ۶۲ در عملیات والفجر ۴ آسمانی شد.
سردار رحیم آنجفی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۳۲ در روستای مرزیجران از توابع شهر اراک به دنیا آمد.
تحصیلات ابتدایی را در روستا گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به اراک رفت و دوران دبیرستان را در اراک گذراند و در تاریخ ۱۳۵۳ به استخدام آموزش و پرورش در آمد.
در روزهایی که مبارزات ملت انقلابی ایران روزهای اوج خود را میگذراند، برنامه ریزی، مدیریت و جسارت رحیم آنجفی باعث شده بود تا در سازماندهی نیروهای انقلابی و تظاهرات مردمی جزء اولینها باشد.
با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهههای حق علیه باطل شد و در عملیاتهای مختلف شرکت کرد و نیروهای زیادی را در عملیاتهای مختلف مدیریت کرد.
او یک فرمانده شجاع و مدبر بود و نیروهای زیادی را در عملیاتهای مختلف مدیریت کرد و از فرماندهان توانمندی بود که از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران وارد این نهاد مردمی و انقلابی شد و نقش موثری در دفاع از ارزشهای اسلامی و پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا کرد.
سردار شهید رحیم آنجفی دارای روحیه بالا و برجستهای بود و بعنوان یک الگو برای رزمندگان مورد توجه بود و در تربیت نوجوانان انقلابی نقش مهمی داشت.
فرمانده دلاوری که محبوب دلهای رزمندگان بود.
فرماندهای شجاع، مدبر، مردمی و جهادی و درایت و هوشیاری مهمترین ویژگی شهید آنجفی بود و نیروهای زیادی را در عملیاتهای مختلف مدیریت کرد.
سردار شهید رحیم آنجفی سرانجام در پنجمین روز از آبان ماه سال ۶۲ در عملیات والفجر ۴ در منطقه پنجوین به شهادت رسید.