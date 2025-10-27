به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم آبان سالگرد شهادت سردار شهید رحیم آنجفی فرمانده تیپ یکم لشکر هفده علی ابن ابیطالب (ع) است که سال ۶۲ در عملیات والفجر ۴ آسمانی شد.

سردار رحیم آنجفی در دوم اردیبهشت سال ۱۳۳۲ در روستای مرزیجران از توابع شهر اراک به دنیا آمد.

تحصیلات ابتدایی را در روستا گذراند و سپس برای ادامه تحصیل به اراک رفت و دوران دبیرستان را در اراک گذراند و در تاریخ ۱۳۵۳ به استخدام آموزش و پرورش در آمد.

در روز‌هایی که مبارزات ملت انقلابی ایران روز‌های اوج خود را می‌گذراند، برنامه ریزی، مدیریت و جسارت رحیم آنجفی باعث شده بود تا در سازماندهی نیرو‌های انقلابی و تظاهرات مردمی جزء اولین‌ها باشد.

با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه‌های حق علیه باطل شد و در عملیات‌های مختلف شرکت کرد و نیرو‌های زیادی را در عملیات‌های مختلف مدیریت کرد.

او یک فرمانده شجاع و مدبر بود و نیرو‌های زیادی را در عملیات‌های مختلف مدیریت کرد و از فرماندهان توانمندی بود که از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران وارد این نهاد مردمی و انقلابی شد و نقش موثری در دفاع از ارزش‌های اسلامی و پاسداری از انقلاب اسلامی ایفا کرد.

سردار شهید رحیم آنجفی دارای روحیه بالا و برجسته‌ای بود و بعنوان یک الگو برای رزمندگان مورد توجه بود و در تربیت نوجوانان انقلابی نقش مهمی داشت.

فرمانده دلاوری که محبوب دل‌های رزمندگان بود.

فرمانده‌ای شجاع، مدبر، مردمی و جهادی و درایت و هوشیاری مهم‌ترین ویژگی شهید آنجفی بود و نیرو‌های زیادی را در عملیات‌های مختلف مدیریت کرد.

سردار شهید رحیم آنجفی سرانجام در پنجمین روز از آبان ماه سال ۶۲ در عملیات والفجر ۴ در منطقه پنجوین به شهادت رسید.