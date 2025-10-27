به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و گرامیداشت روز پرستار، ۱۰۰ سری جهیزیه به نوعروسان ایلامی اهدا شد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ به مناسبت میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت روز پرستار، ۱۰۰ سری جهیزیه با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان ایلام و مؤسسه خیریه «آبشار عاطفه‌ها» به نوعروسان ایلامی اهدا شد.

«شهاب شهبازی» مدیرکل ورزش و جوانان استان ایلام در این خصوص گفت: حمایت از ازدواج آسان، تقویت بنیان خانواده و کمک به تسهیل تشکیل زندگی مشترک جوانان از جمله اهداف اصلی این برنامه است.

وی افزود: با مشارکت خیرین و نهاد‌های مردمی، تلاش داریم بخشی از نیاز‌های اولیه زوج‌های جوان را تأمین کنیم تا آنان بتوانند با آرامش و امید بیشتری زندگی مشترک خود را آغاز کنند.