به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب کبری س و روز پرستار و در پویش ملی نهال کاری چندین اصله نهال توسط کادر درمان در قروه غرس شد.

در راستای گنگره پنج هزار و ۵۳۶ استان و مسابقات سراسری قرآن، محفل انس با قران کریم با حضور قاریان برجسته کشوری در مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام قروه برگزار شد.

فعله گری فرماندار قروه در جلسه ساماندهی امور جوانان شهرستان قروه باشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه بر رفع چالش‌های جوانان در زمینه ازدواج، اشتغال و مسکن تاکید کرد.

در مراسمی جشنواره پایگاه‌های «اسوه» شهرستان مریوان افتتاح شد.

مسئول معاونت بسیج مساجدومحلات سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی این جشنواره گفت مرحله استانی جشنواره اسوه آواخر آبان ماه در سنندج برگزار خواهدشد .

سرهنگ مرشدی معرفی الگو‌های موفق و ایجاد شور و اشتیاق در بین بسیجیان را از اهداف جشنواره اسوه بیان کرد.

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل زنگ پدافند غیرعامل در مدرسه نمونه تزکیه دخترانه دیواندره نواخته شد .

در این مراسم همچنین دانش آموزان دررزمایشی پناه گیری و خروج اضطراری در مواقع بحرانی را تمرین کردند.