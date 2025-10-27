پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور گفت: باید برای پیشرفتهای جهانی در آینده آماده باشیم و راهی برای تطبیق با آن در نظر بگیریم؛ دانشمندان، متخصصان و فناوران عرصه ارتباطات باید کارهای خوب، پویا و پیشرونده برای زیرساختهای ارتباطی در زمینه خدمت به مردم داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای پزشکیان در «همایش ملی مخابرات» که امروز دوشنبه با شعار همصدا برای توسعه ارتباطات، برگزار و در آن از طرح ملی فیبر نوری رونمایی شد، اظهار داشت: افتخار میکنم که امروز در میان دانشمندان و کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری حضور دارم. کاری که شما انجام میدهید، نیاز کشور به بیگانگان را کمتر میکند.
رئیس جمهور با بیان اینکه گاهی با خودم فکر میکنم که چرا باید از دیگران عقب باشیم، افزود: همواره در زندگی شخصی این نگاه را داشتم که در کار و زندگی تلاش کنم از کسی عقب نمانم. امروز با تمام کاستیها، عمیقاً باور دارم که چنانچه تلاش کنیم، میتوانیم کمبودها و عقبماندگیها را جبران و با سرعت بیشتری به اهدافمان برسیم. اکنون دنیا با سرعت نور حرکت میکند و ما باید به برنامههای خود سرعت ببخشیم.
آقای پزشکیان، آمادگی و هماهنگی برای تغییرات را یک الزام عنوان و تصریح کرد: باید برای پیشرفتهای جهانی در آینده آماده باشیم و راهی برای تطبیق با آن در نظر بگیریم. شما دانشمندان، متخصصان و فناوران باید کارهای خوب، پویا و پیشرونده برای زیرساختهای ارتباطی در زمینه خدمت به مردم داشته باشید.
رئیس شورای عالی فضای مجازی، هماهنگی و تطبیق با تغییرات جهانی را یک ضرورت نامید و گفت: ما نمیتوانیم یک جا بمانیم و ایستا باشیم. چنانچه در یک ساختار بمانیم، در جامعه اثرگذار نخواهیم بود و به عبارت دیگر انسان مرده به شمار میآییم. انسانی که زنده است، هر لحظه تلاش میکند تا به هدف خود برسد. به عنوان بندهای که خداوند را عبادت میکند، باید تا بینهایت برویم و پایانی را برای خود باور نداشته باشیم. این نگاه زمینهساز تمام تحولها در زندگی شخصی و اجتماعی ما خواهد بود.
رئیس جمهور، خطاب به کارکنان و مهندسان حوزه ارتباطات و فناوری اعلام کرد: باید تکرار را رها و همواره زیرساختها را کارآمدتر و مشتریپسندتر کرد. اگر انسان این نگاه را داشته باشد، هر روز خود را با شرایط جدید وفق میدهد و کارهایی انجام خواهد داد که هیچ موجود دیگری قادر به انجام آن نیست.
آقای پزشکیان افزود: تکرار است که کار ما را بیاثر میکند، بنابراین فناوران، مسئولان و تولیدکنندگان باید به گونهای طرحها و برنامههای خود را عملی کنند که کشور ساخته شود و به بیگانگان نیازمند نباشیم؛ در هر مقامی که هستیم باید در مسیر درست گام برداریم.
رئیس جمهور، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در زمینه طرح ملی فیبر نوری، قابل قدردانی دانست و اظهار داشت: کاری که شما امروز انجام دادهاید نمادی از وحدت مدیریتی و هماهنگی شایسته است. نظم و هماهنگی در هر شرایطی قدرتی ایجاد میکند که غیر قابل محاسبه است. بدون شک اگر در کشور هماهنگی مدیریتی و ساختاری وجود داشته باشد، مشکلات و نارساییها به سرعت اصلاح خواهد شد. با وحدت و انسجام و براساس دانش و اطلاعات میتوانیم مسیر رشد کشور را تسریع بخشیم.
آقای پزشکیان در پایان، منّیت را یک آسیب معرفی کرد و از مسئولان کشور خواست در مقابل مستندات علمی و شواهد محکم، سر خم کنند و افزود: مخالفت با دانش، مسیر رشد را مختل و باعث ایجاد ناهماهنگی و عقبماندگی در کشور میشود.
رئیس جمهور، همچنین در ابتدای این همایش از نمایشگاه تجهیزات طرح ملی فیبر نوری که امروز افتتاح شد، بازدید کرد و در سخنانی با تاکید بر اهمیت توسعه صادرات این محصول به سایر کشورها، گفت: باید برای آینده این محصول و پشتیبانی قطعات آن، طرح در نظر داشته باشیم و این فناوری به سرعت رو به جلو پیش برود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، این وزارتخانه را یک خانواده نامید که بر مبنای کار گروهی و هماهنگی طرحهای خود را اجرا میکنند و گفت: این همکاری و هماهنگی در جهت شعار عملی وفاق ملی شکل گرفته است.
سید ستار هاشمی با اشاره به اینکه در جنگ ۱۲ روزه زیرساختهای ارتباطی به کار خود ادامه دادند، تصریح کرد: در آن دوران، هیچگاه ارتباطات مردم دچار اخلال نشد و همه کارکنان و اعضای خانواده ارتباطات با تعامل و وفاق توانستند این کار را عملی کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه، اظهار داشت: امروز به طور رسمی اعلام میکنیم که در حوزه ارتباطات، پس از صد سال، از کابل مسی به ارتباطات فیبر نوری مهاجرت کردهایم. این مسیر در کشورهای پیشرفته جهان، ۷ تا ۱۵ سال طور کشیده است. اینک عهد میبندیم در طول این مهاجرت، زیرساختهای ارتباطی شهروندان آسیب نبیند و تا زمانی که این جابجایی از کابل مسی به فیبر نوری به طور کامل انجام شود، مسیرهای ارتباطی فعلی مختل نشود.
هاشمی، تقویت زیرساختهای ارتباطی را نمادی از عدالت برشمرد و گفت: توسعه این زیرساخت موجب توسعه عدالت در زمینه آموزش، سلامت و اقتصاد میشود و در این جهت، مدارس در اولویت هستند. امروز نقطه عطفی در زمینه زیرساختهای ارتباطی است؛ ما برای آیندگان، ریلگذاری میکنیم و میخواهیم کیفیت زندگی مردم را بالا ببریم. مقاومت کور در برابر فناوری، همواره شکست میخورد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز در این همایش گفت: طرح ملی فیبر نوری، طرحی ۵ ساله است که تا پایان دولت چهاردهم ۶۰ درصد آن تکمیل خواهد شد و اتصال برای شهروندان، رایگان است. همچنین ۷۰ درصد تجهیزات این طرح، ملی و بومی هستند و با راهاندازی آن، سرعت اینترنت کشور، هزار مگابیت افزایش خواهد یافت.