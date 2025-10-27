پخش زنده
دو معدن راکد نقده با تأمین سرمایه و به منظور افزایش تولید و ارز آوری به چرخ فعالیت بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ یکی از ۳۱ معدن شهرستان نقده که پس از چهارسال تعطیلی مدتی است برای استخراج سنگ مرمریت کرم از دل کوه به چرخه استخراج برگشته است.
در این معادن انواع سنگ استخراج و روانه بازارهای مصرف میشود.
از ۱۶ معدن فعال این شهرستان، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن انواع سنگ استخراج و روانه بازارهای مصرف میشود.
سنگ لاشه و مالون، آهک، سیلیس، مرمریت کرم، چینی و مرمریت صورتی از سنگهای استخراجی این معادن هستند.
سنگ مرمر صورتی از سنگهای بی نظیر دنیاست که از معدن کوپکلو استخراج میشود، اما به علت عدم کارخانجات فرآوری تمامی سنگهای استخراجی به صورت خام به استانهای همجوار و کشورهای خارج صادر میشود.