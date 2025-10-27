به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هشتمین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی پارامچ‌اندازی جوانان در دو بخش آقایان و بانوان در راستای تشکیل تیم ملی و اعزام به مسابقات پاراآسیایی جوانان ۲۰۲۵، هشتم تا پانزدهم آبان در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان برگزار می‌شود.

در بخش مردان ابوالفضل‌حسین‌پور، محمدحسین ابراهیم‌زاده، امیرعباس کارگران (خراسان‌رضوی)، ابوالفضل خدادوست، عارف صاحبدل (گلستان)، هیمن مرادی (کردستان)، محمد کریمی (چهارمحال و بختیاری)، امیرحسین قاسم‌نژاد (خراسان‌شمالی)، حیدر جعفرزاده، میثم امینی (اصفهان)، امیر علی‌رسا (کرمان)، محمدمهدی البوغبش (قم) ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

کادر فنی تیم ملی آقایان:

مربیان آقایان: میثم گلی (خراسان‌شمالی)، حسن قربان، محمدرضا بخشی (اصفهان)

سرپرست: محمد کوهکن (تهران)

در بخش بانوان، نگین علی‌آبادی (خراسان‌شمالی)، ریحانه روستایی (همدان)، مهلا هودانلو، شیمادادخواه کمبلانی (خراسان‌رضوی)، فاطمه حزبیان (خوزستان)، نرگس عیوضی (کرمانشاه)، یاسمین عمادی، زهرا عباسی (فارس)، رقیه آقابابایی (قم) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی تیم ملی بانوان:

مربیان بانوان: ماهرخ سادات احمدپناه (تهران)، حمیرا شاهیان‌یار (البرز)

سرپرست: سمیه سادات موسوی (کرمان)

مربی فرهنگی: محبوبه روزبهانی (قم)