در نشست کارشناسی با حضور مسئولان قضائی و مدیریت شهری پردیس، راهکارهای عملی و فوری برای رفع مشکلات پردیس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دادگستری پردیس در دومین نشست مشترک با فرمانداری، شهرداری و شرکت عمران، بر ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات کلیدی این شهرستان تأکید کرد.
در این نشست کارشناسی که با هدف ارائه راهکارهای عملی و فوری برای رفع مشکلات پردیس تشکیل شد، مسائل و چالشهای پیشروی شهرستان به طور مشترک مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
شرکتکنندگان در این جلسه با محوریت نقش همکاریهای بیندستگاهی، به تبادل نظر در مورد مهمترین مشکلات پردیس و راهحلهای ممکن پرداختند و مقرر شد با همکاری و تعامل تمامی دستگاه های مربوطه، راهکارهای ارائه شده در اسرع وقت به مرحله اجرا گذاشته شود.