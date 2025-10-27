در نشست کارشناسی با حضور مسئولان قضائی و مدیریت شهری پردیس، راهکارهای عملی و فوری برای رفع مشکلات پردیس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دادگستری پردیس در دومین نشست مشترک با فرمانداری، شهرداری و شرکت عمران، بر ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات کلیدی این شهرستان تأکید کرد.

در این نشست کارشناسی که با هدف ارائه راهکارهای عملی و فوری برای رفع مشکلات پردیس تشکیل شد، مسائل و چالش‌های پیش‌روی شهرستان به طور مشترک مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.



شرکت‌کنندگان در این جلسه با محوریت نقش همکاری‌های بین‌دستگاهی، به تبادل نظر در مورد مهم‌ترین مشکلات پردیس و راه‌حل‌های ممکن پرداختند و مقرر شد با همکاری و تعامل تمامی دستگاه‌ های مربوطه، راهکارهای ارائه شده در اسرع وقت به مرحله اجرا گذاشته شود.