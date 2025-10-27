آغاز اردوی تیم پاراتنیس روی میز بانوان جوان از ۸ آبان
چهارمین مرحله اردوی تیم پاراتنیسرویمیز بانوان جوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، در تهران برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم پاراتنیسرویمیز بانوان جوان در راستای حضور در بازیهای پاراآسیایی جوانان امارات ۲۰۲۵، هشتم تا پانزدهم آبان در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان برگزار میشود.
نرجس سلطانی محمدی، زهرا نمازی (فارس)، حنانه نجاتی (تهران)، فاطمه اشتری (مرکزی)، یاسمن احسان خواه (خراسان رضوی) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین میپردازند.
کادر فنی:
سرمربی: الناز دبیری (تهران)
مربی مدعو: بیتا قربانی (مازندران)
سرپرست: فرزانه حبیبی (تهران)
مربی فرهنگی: محبوبه روزبهانی (قم)