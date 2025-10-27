شهیدان شاهرخی فر و جهاندیده، مدافعان آسمان ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گوشه گوشه تاریخ کشورمان نشانی از رشادت و دلاوری مردان و زنانی دارد که در راه دفاع از مام میهن فداکاری و ایثارگری کردند و جان خود را فدای این سرزمین مقدس کردند.

در بامداد پنجم آبان ماه سال گذشته رژیم اشغالگر قدس در یک اقدام جنایتکارانه به حریم هوایی کشورمان تجاوز کرد. اما با اراده آهنین مدافعان آسمان کشورمان با شکست مواجه شد در این راه شهیدانی گراتقدری از جمله محمد مهدی شاهرخی فر و حمزه جهاندیده از رزمندگان پدافند هوایی ارتش که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این دو شهید گرانقدر در کنار همرزمان خود در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شجاعانه به تجاوز صهیونیست‌ها پاسخ قاطع دادند و خون پاک خود را فدای میهن اسلامی کردند.