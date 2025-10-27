پخش زنده
با آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع تغذیه و سبک زندگی سالم دانشآموزان بهعنوان یکی از اولویتهای مهم سلامت عمومی مطرح است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان یزد گفت: این گروه سنی نوجوانان، از نظر رشد قدی، استخوانی و اسکلتی در حساسترین دوران زندگی قرار دارد.
یوسف نقیایی افزود: صبحانه مهمترین وعده غذایی دانشآموزان است. ترکیبهایی مانند نان، پنیر، تخممرغ، عدسی، گوجه و خیار و مغزها توصیه میشود.
وی تصریح کرد: اگر معلمان در مقطع ابتدایی، ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به صرف صبحانه اختصاص دهند، تمرکز و یادگیری دانشآموزان افزایش مییابد.
مدیر گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت استان ادامه داد: دانشآموزان بین ۴ تا ۶ ساعت در مدرسه حضور دارند و لازم است در فاصله یک تا دو ساعت پس از صبحانه، میانوعده مصرف کنند. میوههای تازه فصل و خشکبار بهترین انتخاب هستند. البته باید توجه داشت که مصرف خشکبار نیازمند شستوشوی دهان است تا از پوسیدگی دندان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیران مدارس باید پایگاه تغذیه سالم داشته باشند، اظهار داشت: آموزش و پرورش و وزارت بهداشت دستورالعملهای مشخصی دارند، اما اجرای آن با چالشهایی روبهروست. باید با استفاده از سفیران سلامت، آموزش مستمر و فرهنگسازی، میل دانشآموزان به خوراکیهای غیرمجاز را کاهش داد.
نقیایی خاطرنشان کرد: در میانوعدهها میتوان از غذاهای سنتی و بومی سالم با روشهای پخت تنوری و فر استفاده کرد. لقمههای سبک و خوشخوراک نیز میتوانند جایگزین خوراکیهای ناسالم باشند.
وی افزود: یکی از اصول مهم آموزش، دسترسی آسان به خوراکی سالم است. اگر مدارس پایگاه تغذیه سالم داشته باشند، دانشآموزان بهطور طبیعی به سمت انتخابهای صحیح غذایی سوق داده خواهند شد. سلامت نسل آینده در گرو تغذیه سالم و سبک زندگی فعال امروز است.